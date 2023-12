Grzegorz Braun znalazł się w nagłówkach światowych mediów. "Obrzydliwy skandal"

Antysemickie zachowania Grzegorza Brauna przypomina też AP. "Braun, prorosyjski członek Konfederacji, w przeszłości wysuwał fałszywe oskarżenia, twierdząc że istnieje spisek, którego celem jest przekształcenie Polski w państwo żydowskie" - donosi AP. Portale na całym świecie odnotowują to, co we wtorkowe popołudnie wydarzyło się w Sejmie. Zwracają uwagę, że incydent zakłócił ważny dzień w polskim parlamencie. Cytując agencje prasowe, podkreślają, że Donald Tusk i Szymon Hołownia potępili zachowanie Grzegorza Brauna. "The Washington Post" zaznacza, że to kolejny antysemicki incydent, do jakiego doszło na świecie w ostatnich tygodniach. "Zgaszenie menory przez Brauna zwiększyło podziały w krajowym parlamencie i jednoczenie uwypukliło napięcia, jakie panują na całym świecie od momentu rozpoczęcia wojny między Izraelem a Strefą Gazy" - zaznacza "The Washington Post".