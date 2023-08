Frans Timmermans odchodzi z europejskiej polityki. Chce zostać premierem Holandii

Wiceszef Komisji Europejskiej rezygnuje ze stanowiska w Brukseli, by wrócić do ojczyzny i powalczyć o fotel premiera Holandii. To koniec pewnej epoki - nie tylko w unijnej, ale i w polskiej polityce. Timmermans przez lata był twarzą walki o praworządność w Polsce i na Węgrzech. Był regularnym gościem w Warszawie, gdzie rządom "dobrej zmiany" konsekwentnie wytykał odejście od zasad cywilizowanego państwa prawa. - Nie możecie traktować prawa wybiórczo albo mówić, że skoro zdobyliście większość, to prawo można ignorować - mówił w 2017 roku. W odpowiedzi Frans Timmermans był nazywany przez polityków PiS "wrogiem Europy", "wrogiem polski", "polakożercą". Krystyna Pawłowicz nazwała go nawet "antypolskim kłamczuchem".