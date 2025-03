Macron ma propozycję. "Jestem gotów na dyskusje o naszych w pełni niezależnych zdolnościach nuklearnych"

Od zakończenia II wojny światowej gwarantem bezpieczeństwa w Europie jest Sojusz Pónocnoatlantycki, opierający się w dużej mierze o arsenał atomowy Stanów Zjednoczonych. W obliczu zwrotu amerykańskiej dyplomacji w kierunku Rosji Emmanuel Macron proponuje, by to Francja odgrywała rolę atomowego gwaranta bezpieczeństwa w Europie. Jak wygląda francuski arsenał nuklearny?

Nie amerykańska, a francuska broń atomowa może być wkrótce największym elementem odstraszania w razie zagrożenia dla Europy. - Jestem gotów na dyskusje o naszych w pełni niezależnych zdolnościach nuklearnych, jeśli miałyby one umożliwić zbudowanie większej europejskiej potęgi - zadeklarował prezydent Francji Emmanuel Macron.

"Francuska doktryna nuklearna zachowuje pewną tajemniczość i dwuznaczność"

Macron wywołał tym samym dyskusję we własnym kraju, która podzieliła między innymi skrajną prawicę. Marine Le Pen stwierdziła, że francuska broń atomowa powinna bronić tylko Francji. Z tym nie zgodził się przewodniczący Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella.

- Francuska doktryna nuklearna zachowuje pewną tajemniczość i dwuznaczność. To zresztą zawsze było elementem skutecznego odstraszania. Francja zawsze z pewną dwuznacznością rozważała wymiar europejski w kontekście kluczowych interesów - mówił w wywiadzie Macron.

Czwarta potęga nuklearna świata

Choć Paryż w latach 90. zrezygnował z lądowej broni atomowej, to według danych Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem Francuzi nadal ma blisko 290 głowic nuklearnych, z czego znaczna większość, bo aż 240, to ładunki przewożone przez okręty podwodne. 50 głowic przystosowano do przenoszenia przez myśliwce Rafale.