Francja i Niemcy nie mają wspólnego stanowiska w sprawie ochrony nieba. W Paryżu chwalą prezydenta Dudę

Rosyjska napaść na Ukrainę spowodowała, że kraje Europy zaczęły coraz intensywniej myśleć nad zwiększaniem możliwości obronnych. Jednym z sektorów, którego potencjał wzbudził największe zainteresowanie, jest obrona przeciwrakietowa. Pojawiły się głosy, że warto w tym celu zjednoczyć wysiłki i opracować wspólny program rozwoju. Są jednak różnice zdań, jak to zrobić. Rozdźwięk widać przede wszystkim między dwoma krajami, które aspirują do europejskiego przywództwa, czyli Niemcami i Francją.

We francusko-niemieckim silniku znowu zgrzyta. Politycy z obu krajów wzajemnie krytykują swoje pomysły na obronę europejskiej przestrzeni powietrznej. Jesienią 2022 roku Berlin uruchomił inicjatywę "europejskiej tarczy obrony nieba". Do projektu przystąpiło łącznie 17 krajów, ale nie Francja. W Paryżu nie podoba się to, że niemiecka inicjatywa przewiduje wspólny zakup systemów obrony powietrznej spoza Europy - konkretnie z Ameryki i Izraela.