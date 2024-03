Fiasko mimo sukcesu w wyborach. Geert Wilders nie stanie na czele holenderskiego rządu

Skrajnie prawicowy polityk po czterech miesiącach negocjacji koalicyjnych skapitulował i ogłosił, że nie będzie premierem. Na wyjątkowo mocno rozdrobnionej holenderskiej scenie politycznej do rządzenia niezbędni są partnerzy. "Mógłbym zostać premierem tylko wtedy, gdyby poparły mnie wszystkie partie koalicji. Tak się nie stało" - wyjaśnia Wilders i dodaje, że jego miłość do kraju i wyborców jest większa i ważniejsza niż jego własne stanowisko. Geert Wilders uważa, że to, że nie zostanie premierem, jest "niezgodne z konstytucją i niedemokratyczne". - Bez względu na to, jak bardzo to boli, jak bardzo jest to niesprawiedliwe i niekonstytucyjne, to podjąłem decyzję o tym, by mój własny interes odłożyć na bok - podkreśla.