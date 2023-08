Ewakuacja harcerzy z Jamboree w Korei Południowej. "Woleliśmy nie ryzykować"

Wielki plac pustoszeje, namioty są zwijane - tak wygląda ewakuacja gigantycznego obozowiska 36 tysięcy uczestników światowego zlotu skautów. Do wybrzeża Korei Południowej zbliża się niebezpieczny tajfun. Na miejscu jest wielu uczestników z Polski.

- Ewakuacja, mimo że bardzo duża, przebiegła bardzo spokojnie. Zostaliśmy przeniesieni w głąb lądu, ponieważ prognozy pogody zapowiadały, że tajfun przejdzie faktycznie przez teren zlotu. Dlatego woleliśmy nie ryzykować. Pogoda trochę się zmieniła, zaczęło padać, akurat zaczął wiać silniejszy wiatr - mówi Olga Junkuszew, rzeczniczka prasowa Związku Harcerstwa Polskiego. W ramach tak zwanego Jamboree - organizowanego co 4 lata - wraz z panią Olgą do Korei Południowej pojechała grupa 535 harcerzy z Polski. Wszyscy są już bezpieczni.

Pogodowy armagedon

W większości akcja idzie jednak zgodnie z planem. - Nigdy nie zapomnę tego zlotu. Dwoje moich dzieci jest na Jamboree jako harcerze i po prostu cieszą się tym doświadczeniem. Bez względu na to, jakie ono jest - zapewnia Silvia Jardim, uczestniczka zlotu z RPA. - Takie małe trudności dla nas, harcerzy, to pestka. Zresztą nie mamy wpływu na pogodę. To boża sprawa - mówi Bader Saad, uczestnik zlotu z Kuwejtu.