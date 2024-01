Europa świetnie sobie radzi bez rosyjskiego gazu

Gdy niecałe dwa lata temu Rosja zaatakowała Ukrainę na pełną skalę, Europa bała się wielu rzeczy. Między innymi tego, że będzie zupełnie pozbawiona gazu lub ceny surowca wzrosną do niemożliwych poziomów. Okazuje się, że cena za megawatogodzinę jest teraz niższa niż rok temu, zaś import gazu z Rosji do krajów Unii Europejskiej w ostatnich dwóch latach radykalnie zmalał.

- Rosjanie mają tylko dziewięć procent wszystkich surowców w Europie. Nie są już ważnym dostawcą surowców do Europy. To jest ważna lekcja. Ważne, żebyśmy o niej nie zapomnieli i nigdy nie powrócili do status quo, które tak mocno się na nas zemściło w 2022 roku - apeluje Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny biznesalter.pl. To, że Europa radzi sobie bez rosyjskiego gazu drugą zimę z rzędu, jest z pewnością zasługą wewnątrzunijnej solidarności. Putin nie może już traktować energii jako broni przeciwko wybranym przez siebie krajom.