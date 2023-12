Epidemia odry w Rumunii. Wiele dzieci zostało niezaszczepionych, tysiące przypadków

Bardzo ciężka choroba

Temu wszystkiemu można w prosty sposób zapobiec - wystarczy zgłosić dziecko do bezpłatnego szczepienia. Niestety, sukcesywnie od ponad dekady coraz mniej osób na to się decyduje - to jest właśnie powodem pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Rumunii. Kraj ten osiągnął wyszczepialność na poziomie 78 procent dla pierwszej dawki i zaledwie 62 procent dla drugiej. WHO rekomenduje wyszczepialność dwoma dawkami na poziomie 95 procent.