Energetyka wiatrowa rozwija się w Unii Europejskiej. Jak na tym tle wypada Polska?

czytaj dalej

Co jest największą korzyści wynikającą z członkostwa w Unii Europejskiej - to pytanie "Fakty o Świecie" zadały uczestnikom Warsaw Security Forum. Okazuje się, że nie są to otwarte granice, nie miliardy euro, a gwarancja pokoju. I to jest coś, czego zazdroszczą Polsce kraje dopiero aspirujące do Wspólnoty.