Słowacja w gronie eurosceptyków, Polska - euroentuzjastów. Przetasowania na politycznej mapie Europy

Entuzjastyczne przyjęcie polskiego premiera w Brukseli to nie tylko efekt dawnych znajomości Tuska. To wyraz nadziei, że centrowe rządy - oparte na poszanowaniu prawa - mogą przemóc falę populizmu i eurosceptyzmu także w innych unijnych państwach.

Przez trzy dni w Brukseli Donald Tusk na każdym kroku słyszał ciepłe słowa i wyrazy wyjątkowej sympatii. Pytanie, czy brukselskim dziennikarzom i politykom bardziej brakowało samego Tuska, czy może proeuropejskiej Polski? - Polska jest z powrotem w Europie. To jest najważniejsza chwila w moim życiu politycznym - mówił zagranicznym korespondentom w Brukseli Tusk. Ta wypowiedź została zauważona w wielu europejskich stolicach. Tak o Polsce w niemieckim Bundestagu mówił kanclerz Olaf Scholz: - Donald Tusk powiedział, że Polska znowu będzie w sercu Unii Europejskiej. To właśnie jest miejsce Polski. Jest nieodłączną częścią naszej wspólnej Unii. Rola Polski w Europie jest dziś większa niż kiedykolwiek. Znaczący jest wkład Polski w bezpieczeństwo, w świetle rosyjskiej wojny na wschodzie naszego kontynentu.

Zmiana władzy w Polsce daje siłom proeuropejskim nadzieję. Kilkanaście dni temu portal Politico przyznał Donaldowi Tuskowi tytuł osoby, która będzie w nadchodzącym roku najbardziej wpływowa w Europie. W uzasadnieniu można było przeczytać, że "proeuropejski rząd to promyk nadziei dla centrystów na całym kontynencie, którzy z rozpaczą patrzą, jak populistyczne siły przenoszą się z peryferii polityki do rządów: Giorgia Meloni jest u władzy we Włoszech, kumpel Putina Robert Fico wraca na Słowacji, skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zyskuje w sondażach, a prawicowa partia Fidesz premiera Węgier Viktora Orbana wygląda na silniejszą niż kiedykolwiek". - Tusk przyjeżdża i podtrzymuje pewien nastrój. Taką zapowiada pozytywną zmianę wektorów politycznych w Europie w sensie tłumienia populizmu i rangi partii prawicowych czy skrajnie prawicowych. Ale to jest Tusk, to jest Polska. A co z całą Europą? - pyta Marek Ostrowski, dziennikarz "Polityki".