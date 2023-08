Co wspólnego mają ze sobą Barbie, Beyonce i Taylor Swift?

Kobiety w każdym wieku przyciąga magia Taylor Swift, Beyonce czy Barbie. Większość ma charakterystyczny styl. - Nie należy lekceważyć kobiet. Nie można nie doceniać ich wpływu na gospodarkę. Jednak producenci od lat nie potrafili dotrzeć do tych klientek - uważa Kristina Chiappetta, dyrektor ds. strategii Landor&Fitch.

- Nagrodą dla mnie było patrzenie na emocje dziewczyn. Pamiętam, jak nagrywałam ich reakcje, gdy zobaczyły Taylor na scenie. Zapamiętam te chwile na zawsze - wspomina Jeanine Richer, fanka Taylor Swift. - Miło doświadczać wspólnie czegoś, co niesie tak pozytywny przekaz. Taki wzorzec dla młodych nie zawsze był normą. Mam nadzieję, że zobaczymy kolejne podobne przykłady - dodaje Jennifer Deutsch, fanka Taylor Swift.

Miała być nie tylko zabawką, ale też inspiracją do spełniania marzeń. Oto jak zmieniała się najsłynniejsza lalka świata Ewelina Witenberg/Fakty po Południu TVN24

"Rzuciłam wszystko, by tu być"

Dwa odwołane loty nie powstrzymały Helen Polise od spotkania z córką Julie w Los Angeles. Kobieta zdążyła na ostatni koncert Taylor Swift w Mieście Aniołów. - Rzuciłam wszystko, by tu być. Mimo trudności udało mi się dotrzeć - opowiada fanka artystki.

Wymagało to droższego biletu lotniczego na ostatnią chwilę, biletów na koncert, specjalnych strojów i różnych dodatków. To spory wydatek. - Mężczyźni chodzą na mecze. Wydają przy tym dużo pieniędzy. To nigdy nie jest traktowane jak zbędny wydatek, a takie wyjście jest dla mnie jak Super Bowl - podkreśla Julie Polise, córka Helen.