Co czeka nas w 2024 roku? Najważniejsze tytuły przygotowały swoje prognozy

Prognoz tego, co wydarzy się w 2024 roku jest bardzo dużo. Przygotowują je najpoważniejsze media na świecie. Oto przegląd kilkunastu z nich.

Najpoważniejsze i te mniej poważne tytuły z całego świata co roku pod koniec roku bawią się w przewidywanie przyszłości. 2024 ma być rokiem Margot Robbie, wojen, ważnych wyborów, piłkarskiego euro i rozwoju sztucznej inteligencji. Najlepszym serialem 2024 roku zostanie uznana "Sukcesja", a Oscar za najlepszy film trafi do twórców "Oppenheimera, a może "Barbie" - tak przewidują eksperci zaproszeni przez telewizję CNN do zabawy o nazwie "Szklana kula".