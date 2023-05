Chiny mogą wygrać kosmiczny wyścig. "Teraz zobaczono, że jest szansa minąć Amerykanów"

To kolejny duży krok w rozwoju chińskiego programu kosmicznego. Z kosmodromu na pustyni Gobi wystartowała misja Shenzhou 16. Trzyosobowa załoga dotarła na nową stację kosmiczną Państwa Środka. - Warto zauważyć, że gdy statek kosmiczny zadokuje do stacji, to na orbicie będzie przebywać jednocześnie sześciu chińskich astronautów. Trzech z najnowszej wyprawy i trzech z poprzedniej. To całkiem spora reprezentacja, zwłaszcza gdy weźmiemy po uwagę fakt, że pierwszy tajkonauta poleciał w kosmos w 2003 roku, czyli 20 lat temu - mówi Steven Jiang, korespondent CNN w Pekinie.