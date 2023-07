Chcą realizować inwestycje, ale nie mogą, bo nie mają środków z KPO. "Wołamy i prosimy o te pieniądze"

Potrzeby są znane i jasno określone, a w szufladach kurzą się setki gotowych projektów. Gotowość do ich realizacji też jest, ale pieniędzy brak. Samorządy od ponad dwóch lat czekają na dofinansowanie inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Miasto Inowrocław przygotowało 9 projektów opiewających na kwotę 370 milionów złotych. Mowa o przebudowach ulic, budowach obwodnic. Największą inwestycją konieczną do wykonania jest modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej.

- Wołamy i prosimy o te pieniądze. My płacimy za emisję CO2 z tytułu spalonego węgla i miału węglowego około 30 milionów rocznie. To są pieniądze wyrzucane w błoto w tej chwili. Chcielibyśmy przeznaczyć te pieniądze na inwestycje, tylko dajcie nam - zwraca uwagę Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

Zablokowane tysiące inwestycji

Przedstawiciele rządu przekonują, że unijne środki nie są aż tak istotne. - To nie są środki, które będą decydujące o sukcesie Polski - mówi Marcin Ociepa, wicemister obrony narodowej, poseł PiS. - Nie ma środków z KPO, a Polska się rozwija jako jeden z najszybciej rozwijających się krajów w Europie - dodaje Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera, poseł Suwerennej Polski.

Jednak z perspektywy samorządowców wygląda to inaczej. - Tych inwestycji w skali kraju są tysiące i one czekają - wskazuje Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. - Żeby móc się rozwijać, potrzebne są pieniądze. Jak chcemy rozwijać nasz region bez pieniędzy? - pyta Sylwia Jaskulska, członkini zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Środki z KPO to łącznie prawie 160 miliardów złotych w formie dotacji i pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Do tej pory do Polski z powodu łamania przez rząd między innymi zasad praworządności nie trafiły żadne pieniądze. - Towarzyszy nam wszystkim zniecierpliwienie, rozgoryczenie, złość - mówi prezydent Wałbrzycha.