W piątek w stolicy Francji na Sekwanie odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Szczegóły uroczystości nie są znane, a organizatorzy utrzymują wszystko w tajemnicy. Także to, jaka artystka wystąpi podczas ceremonii. Pojawiają się jednak spekulacje, że może to być Celine Dion. Kanadyjska piosenkarka o francuskich korzeniach kilka lat temu zniknęła ze sceny ze względów zdrowotnych.

Celine Dion we wtorek wieczorem przed ekskluzywnym paryskim hotelem spotkała się z fanami. Rozdawała autografy, rozmawiała i rozpalała rosnące nadzieje. - Dla mnie jest najlepszą piosenkarką i diwą, i to niesamowite, że mogę ją widzieć tutaj, we Francji, zwłaszcza po tym wszystkim, co się wydarzyło. Miło jest widzieć ją tutaj w dobrej formie - mówi Oceane Moulin, jedna z fanek piosenkarki.

Ta dobra forma być może przysłuży się jej w piątek - na scenie nad Sekwaną. Od co najmniej miesiąca francuskie media donoszą, że jedna z największych gwiazd estrady zaśpiewa w Paryżu.

O spekulacje wokół występu Celine Dion zapytany był wprost w środę sam prezydent Emmanuel Macron. - Jest wielką artystką i byłbym niezmiernie szczęśliwy, gdyby mogła być na tej ceremonii otwarcia, jak wszyscy nasi rodacy - odpowiedział prezydent.

Francuska ministra sportu zdradziła, że Kanadyjka z Quebecu, której rodzice mieli francuskie korzenie, nie bez powodu pojawiła się w stolicy kraju. - To nie przypadek, że Celine Dion jest w Paryżu. Ale istnieje wiele różnych ról podczas ceremonii otwarcia. Nie chcę wdawać się w dyskusję, bo zależy mi na efekcie wielkiego zaskoczenia - mówiła Amelie Oudaa-Castera.

Celine Dione zniknęła ze sceny kilka lat temu. W grudniu 2022 roku w dramatycznym nagraniu ogłosiła fanom, że z powodu problemów zdrowotnych musi zawiesić trasę koncertową. "Zdiagnozowano u mnie bardzo rzadką chorobę neurologiczną zwaną zespołem sztywnego człowieka, która dotyka średnio jedną osobę na milion" - wyznała na nagraniu.

Artystka wyznała też wtedy, że musi skoncentrować się na zdrowiu, z nadzieją, że medycyna będzie w stanie pomóc jej wrócić do śpiewu na poziomie, z jakiego jest znana. - Jeżeli Celine Dion zaśpiewa w piątek na ceremonii otwarcia igrzysk, to będzie to jej pierwszy publiczny występ od grudnia 2022 roku, gdy zdiagnozowano u niej zespół sztywności uogólnionej, a to spowodowało odwołanie trasy koncertowej, w tym występów również w Polsce - mówi Patryk Wąsowski, znany jako "Patryczon", ekspert popkultury.

Celine Dion pojawiła się publicznie na scenie podczas tegorocznego rozdania nagród Grammy. Piosenkarka wręczyła Taylor Swift statuetkę za album roku.

Celine Dion na nagraniach archiwalnych Archiwum Reutera

Kiedy odbędzie się ceremonia?

Już w czerwcu francuska stacja BFMTV i gazeta "Le Parisien" informowały, że autorka niezliczonych hitów podczas wielkiego show rozpoczynającego igrzyska olimpijskie może zaśpiewać "Hymn miłości" Edith Piaf. Z tym utworem miała już w przeszłości do czynienia. "Z naszych informacji opublikowanych 18 czerwca wynika, że ​​Celine Dion ma wykonać "Hymne à l'amour" Édith Piaf podczas gigantycznego show wymyślonego przez Thomasa Jolly'ego" - przekazała gazeta.

W kwietniu sama artystka w rozmowie z francuskim "Vogue" zaznaczyła, że chciałaby znowu zobaczyć wieżę Eiffla.

Ceremonia otwarcia igrzysk w Paryżu ma się znacząco różnić od poprzednich. Po raz pierwszy w historii odbędzie się poza stadionem i przybierze formę parady wodnej po Sekwanie z widokiem na symbol francuskiej stolicy. W wydarzeniu ma wziąć udział w sumie 3,5 tysiąca aktorów, tancerzy i wykonawców muzycznych. Celine Dione, laureatka 5 nagród Grammy, w 1996 roku rozpoczęła igrzyska olimpijskie w Atlancie, śpiewając "The Power of the Dream".

Media spekulują też o innej piosenkarce, która mogłaby pojawić się na scenie w piątek. W hotelu, w którym zameldowała się z początkiem tygodnia Dion, mieszka też Lady Gaga.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się w piątek. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz na platformie Max rozpocznie się o 19:30.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS