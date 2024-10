Singapur uznawany jest za jeden z krajów o najsurowszym Kodeksie karnym, ale też o najniższym poziomie korupcji. Nie dziwi więc, że dla tamtejszego społeczeństwa szokiem był proces byłego ministra transportu, oskarżonego o przyjmowanie korzyści majątkowych. Właśnie skazano go za to na rok więzienia - nawet więcej niż chciał prokurator.

Gdy przedstawiono mu zarzuty - podał się do dymisji. "Biuro śledcze do spraw korupcji oskarżyło mnie o wiele przestępstw. Odrzucam te oskarżenia i skupię się na oczyszczeniu mojego imienia" - czytamy w jego liście rezygnacyjnym.

Sprawa zbulwersowała mieszkańców Singapuru

62-letni Iswaran nie zdołał jednak się wybronić przed sądem i ostatecznie przyznał do pięciu postawionych mu zarzutów, a zasądzona wobec niego kara roku więzienia to o pięć miesięcy więcej, niż wnioskowała prokuratura. Sędzia uznał, że wyrok musi być surowszy, bo inaczej mogłoby dojść do podważenia zaufania do publicznych instytucji.