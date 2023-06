Bunt Grupy Wagnera nie wpłynął znacząco na ukraińską kontrofensywę. Są postępy na froncie

Wojskom ukraińskim udało się wyzwolić tereny zajęte przez Rosjan nie w lutym ubiegłego roku, a jeszcze w 2014 roku. Coraz więcej wiemy też o tym, co działo się w Ukrainie w czasie buntu Grupy Wagnera. Okazuje się, że Waszyngton namawiał Kijów do powściągliwości w działaniu.

Bezprecedensowy chaos wywołany zajściami wokół Moskwy nie wpływa na sytuację w ukraińskich okopach. Od dwóch tygodni trwają zacięte walki wokół Bachmutu. To początek działań kontrofensywnych, które wzmogły się wraz z odwrotem z frontu najemników Grupy Wagnera. Część Rosjan, po chaotycznym starciu, poddaje się Ukraińcom. Obrońcy liczą, że po informacjach o nieudanym puczu morale Rosjan spadnie na tyle, że kolejne oddziały złożą broń.

W poniedziałek na jednym z odcinków frontu blisko było do ogłoszenia przełomu w kontrofensywie. Jednak na południowym odcinku, w rejonie Marinki, pojawiły się wierne Kremlowi oddziały czeczeńskie. Bachmut i Marinka to wschodnie kierunki, na jakich Ukraińcy upatrują szans na kontratak. Z kolei na zachodzie miejscem zaciętych starć jest Most Antonowski koło Chersonia.