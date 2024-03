12 marca 1999 roku do NATO wstąpiły Polska, Węgry i Czechy. Polskie obchody historycznej akcesji sięgnęły aż Waszyngtonu. W Pradze ćwierćwiecze Czechów w NATO świętował Bill Clinton - to za jego prezydentury kraje naszego regionu dołączyły do Sojuszu.

Z Vaclavem Havlem łączyły Clintona najserdeczniejsze relacje. Zapewne miała w tym swoje zasługi także Madeleine Albright - urodzona w Pradze córka czeskiego dyplomaty, późniejsza amerykańska sekretarz stanu. - Prezydent Havel powiedział mi, że chce dać Clintonowi saksofon i zabrać go do klubu jazzowego. Zgodziłam się. Przeszliśmy z Hradczan przez Most Karola i weszliśmy do klubu. Dali Clintonowi saksofon, a on zaczął grać "My Funny Valentine". Havel w ogóle nie miał wyczucia rytmu. Później Clinton podszedł do mnie ze słowami: nie masz pojęcia, jak trudno jest grać na nowym saksofonie - wspomina Albright.