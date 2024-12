Chodzi nie tylko o kwestie zdrowotne

- Zawsze kupuję jednorazowe e-papierosy. Nigdy nie kupuję e-papierosów wielokrotnego użytku, ponieważ są one trudniejsze do zdobycia dla osób niepełnoletnich. Ten zakaz zaboli wielu nastolatków - komentuje Luque de Met, 17-latka z Brukseli.

Pokolenie wolne od nikotyny?

- Jest kilka krajów, które zakazały e-papierosów, co przyjęliśmy z zadowoleniem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście powinniście wprowadzić silne środki regulacyjne. Musicie upewnić się, że dzieci nie będą miały dostępu do elektronicznych papierosów - mówi dr Rüdiger Krech ze Światowej Organizacji Zdrowia.

Co roku z powodu palenia wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej umiera około 700 tysięcy ludzi. Wspólnota liczy na to, że do 2040 roku uda się jej stworzyć pokolenie wolne od nikotyny, czyli takie, w którym palić będzie niespełna pięć procent obywateli. Mogą w tym pomóc działania podejmowane przez miejsca takie jak Mediolan, gdzie od 1 stycznia nie będzie można palić we wszystkich miejscach publicznych, również na ulicy.