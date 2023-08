Arabia Saudyjska wydaje fortunę na gwiazdy futbolu. W ten sposób chce ocieplić swój wizerunek

Liczą na powtórkę sukcesu Messiego w USA

Wpompowane w piłkę nożną miliardy nie mają prawa się zwrócić, mimo olbrzymiego entuzjazmu arabskich kibiców. - Jeśli chodzi o nazwiska, mówimy o najlepszych graczach na świeci. Grają u nas Karim Benzema i Cristiano Ronaldo, którego wielu uważa za najlepszego gracza wszechczasów. To zawodnicy gracze, którzy rok lub dwa lata temu byli w największych klubach. Jestem bardzo szczęśliwy, że grają u nas takie nazwiska. To piękna rzecz - mówi kibic Abdallah Hamed Al Kahtani.

Między ligą saudyjską a amerykańską jest jednak jedna ogromna różnica. Amerykanie dwa razy oglądają każdego dolara - jeśli inwestują, to po to, by potem zarobić. Z trzy lata Stany Zjednoczone współorganizują mundial. FIFA głośno mówi o swoim celu - choć to bardzo mało prawdopodobne - piłka nożna ma stać się sportem numer jeden w Ameryce.