Apelowała o uwolnienie Nawalnego, wzywała do zakończenia wojny w Ukrainie. Była posłanka nie wystartuje w wyborach

Jekaterina Duncowa to była dziennikarka i była posłanka do Dumy, która postanowiła wystartować w marcowych wyborach prezydenckich w Rosji. Jednak już wiadomo, że nie wystartuje. Rosyjski Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję, która wyklucza kandydatkę z wyborów.

Jeszcze kilka tygodnie temu o Jekaterinie Duncowej mało kto słyszał. Była posłanka do Dumy Państwowej i dziennikarka lokalnej rosyjskiej telewizji pod koniec listopada ogłosiła, że chce być kandydatką młodych w zbliżających się wyborach na urząd prezydenta Rosji. Z miejsca pojawiły się wątpliwości, czy Duncowa nie została podstawiona przez Kreml, by uwiarygodnić ponowny wybór Putina.

- Miałam poczucie, że to standardowa odpowiedź, ale jednocześnie miała podtekst: "Jest dla ciebie za wcześnie, nie jesteś gotowa i możesz nigdy nie być, są kandydaci, którzy są bardziej doświadczeni. Zostaw to, niech oni robią swoje, musisz się jeszcze wiele nauczyć" - mówi Jekaterina Duncowa.

Jekatrina Duncowa naraziła się władzy, apelując o uwolnienie Aleksieja Nawalnego, wielokrotnie wzywała do zakończenia wojny w Ukrainie, która przez kremlowską propagandę wciąż nazywana jest operacją specjalną. - Operacja specjalna podzieliła całe rodziny. Potrzebujemy pokoju, świat nie może widzieć w nas agresorów. Ważna jest wolność i prawa człowieka. Przede wszystkim uwolniłabym wszystkich więźniów politycznych - mówiła Duncowa.

Putin będzie ubiegać się o kolejną kadencję

Wybory prezydenckie w Rosji odbędą się 17 marca. Wyborami będą tylko z nazwy. Tuż przed świętami siedem rosyjskich partii politycznych ogłosiło swoich kandydatów. Putina nie popiera tylko jeden z nich - Borys Nadieżdin. Nadieżdin był w przeszłości związany z zamordowanym w 2015 roku w centrum Moskwy Borysem Niemcowem. Idzie do wyborów pod hasłem "Putin musi odejść". - Mam nadzieję, że po tej kampanii będę nadal żył, będę na wolności i nie zostanę uznany za zagranicznego agenta. Mamy takie czasy, że mogą cię zatrzymać za dosłownie wszystko. To ty musisz udowodnić, że jesteś niewinny, ale jeśli boisz się wilków, nie wchodź do lasu. Mogę obiecać jedno: będę działał w 100 procentach zgodnie z konstytucją Federacji Rosyjskiej i rosyjskim prawem - deklaruje Nadieżdin.