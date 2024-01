Amerykańscy naukowcy wynaleźli super-antybiotyk. Rozpoczęto już badania z udziałem ludzi

To może być przełom w świecie medycyny, który uratuje niezliczoną liczbę ludzi. Amerykańscy naukowcy twierdzą, że wynaleźli nowy rodzaj antybiotyku, który umożliwia walkę z bakteriami odpornymi na istniejące antybiotyki. Dodajmy, że chodzi o bakterie powodujące wysoką śmiertelność u ludzi, atakując płuca czy układ krwionośny. W opinii WHO pokonanie tych bakterii było priorytetem. Teraz wiele wskazuje na to, udało się ten cel zrealizować.

Walka z bakteriami stała się coraz trudniejsza, bo wiele szczepów bakterii nabrało odporności na antybiotyki. Bez skutecznych antybiotyków operacje czy chemioterapia mogą się okazać dla pacjentów śmiertelnym zagrożeniem. Z danych opublikowanych przez magazyn "The Lancet" wynika, że z powodu zakażeń lekoopornymi bakteriami na świecie umiera od siedmiuset tysięcy do nawet miliona trzystu tysięcy osób rocznie. Niektórzy naukowcy ostrzegają, że już wkrótce, globalnie, może być to poważniejszy problem niż nowotwory.

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała listę bakterii, które stanowią największe zagrożenie dla ludzkości, bo są najbardziej odporne na działanie leków. W pierwszej trójce znalazła się między innymi acinetobacter baumannii. To gram-ujemna bakteria rozpowszechniona w szpitalach, przede wszystkim na oddziałach intensywnej terapii. Obecna w płynach ustrojowych takich jak krew czy mocz. Śmiertelnie niebezpieczna dla pacjentów z obniżoną odpornością, podłączonych do respiratorów, z otwartymi ranami, bo wywołuje zapalenie płuc i sepsę.

Obiecujący początek

Dotychczas z gram-ujemnymi bakteriami trudno było walczyć. Ich wnętrze jest chronione przez dwie błony. Dodatkowo zewnętrzną błonę wzmacniają lipopolisacharydy, które hamują działanie leków. Przez ostatnie pół wieku nie wynaleziono przeciwko tym bakteriom nowego antybiotyku, ale wiele wskazuje na to, że wreszcie jest przełom.

Amerykańscy naukowcy opracowali substancję o nazwie zosurabalpina, która potrafi pokonać mechanizmy obronne bakterii acinetobacter baumannii, przeniknąć do jej wnętrza i ją zniszczyć. Właśnie opublikowali w magazynie "Nature" wyniki swoich badań. Zosurabalpina okazała się bardzo skuteczna u myszy chorujących na zapalenie płuc i sepsę. Jest też na tyle bezpieczna, że rozpoczęto badania z udziałem ludzi. Zanim zostanie dopuszczona do powszechnego użycia, miną lata, ale to bardzo obiecujący początek.

Autor:Joanna Stempień

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS