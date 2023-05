Amerykanie masowo jeżdżą do Meksyku na zabiegi medyczne, bo jest tam taniej

Amerykanie masowo wyjeżdżają do Meksyku, by właśnie tam skorzystać z zabiegów medycznych. Powodem są zdecydowanie niższe koszty leczenia. W 2022 roku do stanu Kalifornia Dolna przyjechały ponad 4 miliony ludzi - głównie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tylko w tym regionie Meksyku pracuje już 100 tysięcy lekarzy i ta liczba ciągle rośnie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.