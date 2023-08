Aktywiści klimatyczni coraz częściej traktowani jak zorganizowane grupy przestępcze

Czasem blokują drogi. Czasem włamują się na platformy wiertnicze. Czasem uniemożliwiają ruch lotniczy. Jak mówią aktywiści klimatyczni, takie drastyczne metody są niezbędne. Władze w kolejnych europejskich państwach w takich działaniach widzą same szkody i zagrożenia. Zaczynają traktować aktywistów jak zorganizowane grupy przestępcze. W grę wchodzą między innymi podsłuchy i zapobiegawcze zatrzymania.

W imię ochrony klimatu przyklejają się do chodników i dróg, niszczą dzieła sztuki i niszczą mienie. W ten ekstremalny sposób chcą - jak tłumaczą - zmusić rządy do pilnych działań mających na celu zatrzymać katastrofę klimatyczną i widzą coraz większy brak zrozumienia.

- Niezwykle niepokojące jest to, co ostatnio obserwujemy. Aktywiści na całym świecie doświadczają wzmożonych represji tylko dlatego, że walczą o naszą teraźniejszość i i naszą przyszłość - mówi Greta Thunberg, aktywistka. Działacz organizacji Last Generation planował w czerwcu przykleić się do niemieckiej autostrady. Na miejsce nie dotarł, bo został wyniesiony z własnego domu i chwilę potem trafił do policyjnego aresztu. - Zostałem aresztowany, zanim w ogóle wziąłem udział w proteście. "Prewencyjnie" - mówi policja - wyjaśnia Simon Lachner.

Takie formy protestów - jak na przykład blokowanie ruchu - nabrały tempa w całej Europie w 2022 roku. Tempa nabrały też działania organów ścigania. - Wszystkie te protesty są uzasadnione. Sytuacja związana z klimatem jest katastroficzna, a zagrożenie dla nas wszystkich jako ludzkości ogromne. Chodzi o nasze życie. Dlatego protestowanie, nawet w tak intensywny i być może czasem dziwaczny sposób, jest całkowicie uzasadnione i będę o to walczyć - zapowiada Simon Lachner.

Organizacja "przestępcza"

Aktywiści z kilku organizacji w Niemczech znaleźli się na celowniku tamtejszych służb. Od stycznia do 19 czerwca wszczęto tam ponad 2200 dochodzeń w sprawie działań ekologów. Głównie z dwóch organizacji - Last Generation i Extinction Rebellion. Organy ścigania zastanawiają się, czy nie są to organizacje przestępcze. - To, czy Last Generation stanowi organizację przestępczą w rozumieniu art. 129 niemieckiego Kodeksu karnego, jest przedmiotem obecnego dochodzenia. To pytanie prawne, na które należy odpowiedzieć na podstawie faktów. Na obecnym etapie postępowania zakładamy, że jest to organizacja przestępcza - przekazuje Klaus Ruhland, rzecznik prokuratora generalnego w Monachium.

Jak tłumaczą politycy z rządu - taki wyraz sprzeciwu to po prostu wandalizm szkodzący sprawie. - Zawsze podkreślałam, że z kryzysem klimatycznym możemy walczyć tylko w sposób demokratyczny. Uwzględnienie tego jest bardzo ważne. Z mojego punktu widzenia działania organizacji Last Generation szkodzą społecznemu zaangażowaniu w stawienie czoła zmianom klimatycznym - zaznacza Nancy Faeser, niemiecka minister spraw wewnętrznych.

Działania służb

Podobnego zdania są politycy z Wielkiej Brytanii. - Widzieliśmy, szczególnie w drugiej połowie ubiegłego roku, wiele protestów, które ograniczały prawa innych osób. Widzieliśmy 10-kilometrowe korki na autostradzie wokół Londynu, ludzi przyklejających się do dróg. W grudniu mierzyliśmy się z grupą blokującą ulice, która celowo starała się wywołać jak największe zamieszanie. Ci wszyscy ludzie nie tyle skorzystali z prawa do protestu, ile starali się stworzyć jak najwięcej problemów i niedogodności dla współobywateli. To nie jest coś, co ten rząd popiera. To jest jeden z powodów, dla których wprowadzamy nowe prawo - wyjaśnia Chris Philp, brytyjski minister do spraw przestępczości, policji i straży pożarnej.

Wielka Brytania w maju zakazała prawnie blokowania dróg i przyklejania się do nich. Za ingerencję w działanie kluczowej dla kraju infrastruktury grozi do 12 miesięcy więzienia.

- Wprowadzają coraz więcej przepisów antyprotestacyjnych, dają coraz to nowe uprawnienia policji. Ostatnio zakazali nam powolnego maszerowania z małymi transparentami. Policja wypycha ludzi z ulicy, grożąc aresztowaniem już po kilku minutach od rozpoczęcia protestu - mówi Indigo Rumbelow, aktywistka grupy "Just Stop Oil".

We Francji - jak donosi Reuters - wykorzystano też jednostkę antyterrorystyczną do zatrzymania niektórych działaczy klimatycznych. Francuski rząd odmówił komentarza w tej sprawie, ale wcześniej powiedział, że państwo musi być w stanie walczyć z tym, co nazywa "radykalizacją". - To część fali represji wobec ruchu ekologicznego, która zalała całą Europę. We Francji powzięto szczególnie ostre środki. To jedyny kraj, gdzie do działań przeciwko ekologom włączono jednostkę antyterrorystyczną - mówi Basile Dutertre, rzecznik grupy "Powstanie dla Ziemi". Aktywiści twierdzą, że zwrócili się ku akcji bezpośredniej po niepowodzeniu innych strategii protestacyjnych. Tłumaczą, że obywatelskie nieposłuszeństwo ma długą historię w ruchach społecznych, w tym w walce o prawo głosu dla kobiet i ruchu na rzecz praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych.

Autor:Justyna Zuber

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS