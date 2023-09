Afera wizowa. Światowe media piszą o zarzutach, które "mogą poważnie uderzyć w partię rządzącą"

Nielegalna migracja to globalny problem, ale polskie władze konsularne wydają przepustki do całego Schengen, dlatego polską aferą wizową zainteresowały się także zagraniczne media. Brytyjska agencja Reutera sugeruje, że zataczająca coraz szersze kręgi afera skupiona wokół polityków PiS-u może negatywnie wypłynąć na notowania partii w nadchodzących wyborach.

"To żenujące dla PiS"

Skandal wizowy w naszym kraju szerzej komentują media europejskie. "Polski rząd jest pod ostrzałem po doniesieniach o procederze wydawania wiz w zamian za pieniądze. Partia rządząca stara się zdystansować od skandalu, który może zmniejszyć jej poparcie przed wyborami w przyszłym miesiącu" - pisze portal POLITICO. POLITICO przypomina, że PiS jest w Polsce naczelną partią forsującą antyimigranckie podejście. Szczególnie wobec osób z krajów muzułmańskich, a fakt, że to właśnie ten rząd znalazł się teraz w samym środku migracyjnego skandalu, francuski tygodnik "Le Point" podsumowuje krótko: "to żenujące dla PiS w środku kampanii wyborczej".

Także brytyjska agencja Reutera sugeruje, że zataczająca coraz szersze kręgi afera wizowa skupiona wokół polityków PiS-u może negatywnie wypłynąć na notowania partii w nadchodzących wyborach. "To może być szkodliwe dla rządzącej nacjonalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, która promowała przecież twarde stanowisko w sprawie imigracji" - podkreśla Reuters. Odwołując się do depeszy agencji "The Times of India", przypomina, że według danych Eurostatu Polska w ciągu ostatnich trzech lat wydała prawie dwa miliony wiz pracowniczych dla cudzoziemców. Najwięcej spośród całej Unii.