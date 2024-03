25 lat temu do NATO wstąpiły też Węgry. Viktor Orban był w USA, ale nie spotkał się z Bidenem, tylko z Trumpem

Polska, Czechy i Węgry wstąpiły do NATO w tym samym czasie. Jednak Budapeszt dziś nie dba o strategiczne interesy Europy, tylko o własny interes z Putinem. Viktor Orban w tej sprawie dobrze dogaduje się z Donaldem Trumpem. W ubiegły piątek odwiedził go w rezydencji w Mar-a-Lago, gdzie Trump miał podzielić się z nim szczegółami swojego planu zakończenia wojny w Ukrainie.

- Nie ma nikogo, kto byłby mądrzejszym, lepszym przywódcą niż Viktor Orban. Jest fantastyczny. Poznajcie premiera Węgier. Wcale nie jest kontrowersyjną osobą - stwierdził Donald Trump. Były prezydent USA wychwala swojego gościa Viktora Orbana. Mówi nawet, że goszczenie go w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie to wielki zaszczyt. W ubiegłym tygodniu, kilka dni przed 25. rocznicą przystąpienia Węgier, Polski i Czech do NATO, Orban był w Stanach Zjednoczonych. Jednak nie dostał zaproszenia do Białego Domu i - co znaczące - nawet o takie zaproszenie nie zabiegał.

Orbanowi nie po drodze z obecną administracją demokratów. "To bardzo nietypowe zagranie. Zagraniczny przywódca przyjeżdża z wizytą do Stanów Zjednoczonych, zatrzymuje się między innymi w stolicy, ale nie spotyka się z urzędującym prezydentem, tylko z jego politycznym rywalem" - ocenia "The Washington Post". - Wiecie, z kim się spotkał w Mar-a-Lago? Z Orbanem z Węgier, który wprost mówi, że jego zdaniem demokracja nie działa. Orban to jedyny lider w NATO, który chce dyktatury. Właśnie z nim spotyka się Trump. Moim celem jest obrona demokracji, a nie jest umniejszanie - skomentował sytuację Joe Biden.

Orban został przyjęty przez Trumpa z honorami. Przed rezydencją ustawiono flagi obu państw, były prezydent osobiście oprowadzał premiera Węgier i pokazał mu między innymi kolekcję piłeczek golfowych. Potem politycy usiedli do stołu i - jak poinformowano - rozmawiali o różnych ważnych sprawach. Jednym z tematów była wojna w Ukrainie. Od dawna Trump i Orban mają podobne prorosyjskie i antyukraińskie stanowisko. Obaj sprzeciwiają się udzielaniu Ukraińcom pomocy.

Orban chwali plan Trumpa na zakończenie wojny. Nie przyznaje tylko, że ceną niepewnego pokoju byłaby utrata przez Ukrainę części terytorium. - On ma bardzo jasną wizję, z którą nie sposób się nie zgadzać. Po pierwsze - nie da na wojnę w Ukrainie ani centa, więc wojna się skończy. To jasne, że Ukraina sama sobie nie poradzi. Jeśli Amerykanie i Europejczycy nie będą jej dawać pieniędzy i broni, to wojna się skończy - stwierdził Orban.

Orban: Węgry patrzą na ten konflikt przez węgierskie okulary TVN24

Europejski autokrata

W wywiadzie udzielonym publicznej prorządowej węgierskiej telewizji Orban mówił też, że stanowisko Donalda Trumpa wobec NATO - uzależnienie udzielenia pomocy wojskowej danemu państwu od wysokości nakładów finansowych tego państwa na obronność - jest jak najbardziej uzasadnione. Nie dodał, że dopiero w 2023 roku sami Węgrzy przekroczyli próg 2 procent PKB wydatków na obronność.

25 lat temu Orban inaczej rozumiał ponadnarodową solidarność. - Los mieszkańców Europy Środkowej jest taki, że wciąż bez końca muszą walczyć o wolność. Ta samotna walka sprawiła, że staliśmy się przyjaciółmi. To ogromna radość, że robimy ten historyczny krok razem z Czechami i Polską - mówił Orban w 1999 roku. Od tamtego czasu Orban stał się populistycznym autokratą, który mimo bezprawnej agresji Rosji na Ukrainę nadal spotyka się z Władimirem Putinem i który do ostatniej chwili opóźniał ratyfikację przystąpienia Szwecji do NATO.

Jego sposób sprawowania władzy wyraźnie podoba się Donaldowi Trumpowi. - Jest taki człowiek, nazywa się Viktor Orban. Czy ktoś o nim słyszał? To jeden z najmocniejszych przywódców na świecie. To przywódca Turcji - stwierdził w 2023 roku były prezydent USA. Orban nie żywi do Trumpa urazy za to, że pomylił go z prezydentem Turcji Erdoganem. Wprost popiera jego kandydaturę w listopadowych wyborach. - Tu w Ameryce trwa kampania wyborcza. To Amerykanie dokonają wyboru, ale my Węgrzy powinniśmy uczciwie przyznać, że dla świata i dla Węgier byłoby lepiej, gdyby wrócił Donald Trump - skwitował Orban.

Autorka/Autor:Joanna Stempień

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS