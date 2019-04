Zmiany klimatyczne dotykają cały świat. Polskę też, stąd ta susza

Nie da się dobrze i szybko - ostrzegają architekci i konserwatorzy zabytków. Apelują do Emmanuela Macrona, by nie spieszyć się z odbudową Notre Dame. Prezydent zapowiedział, że odbudowa zajmie 5 lat. Zdaniem ekspertów to za mało. Co najmniej cztery miesiące potrwa jeszcze sama faza ratowania katedry - czyli przykrywanie jej wnętrza przed deszczem i wzmacnianie sklepienia oraz fundamentów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»