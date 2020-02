Powstał największy na świecie budynek wykonany przy pomocy drukarki 3D

Mówią, że jestem wrogiem państwa. To dla mnie bardzo smutne, bo to co uczyniło mnie wrogiem w ich oczach, to mówienie o wolności, o demokracji, o wolności słowa i prawach człowieka i o tym co dobre - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Enes Kanter, zawodnik NBA, który uznawany jest za najgłośniejszego krytyka obecnych władz Turcji. Z tego powodu Kanter jest regularnie prześladowany. - Jakieś 3-4 lata temu podróżowałem z zespołem. Byłem w Dżakarcie. Tam po raz pierwszy wzięli mnie za cel i próbowali mnie porwać - wspomina zawodnik NBA. Bliscy i rodzina Kantera zostali zmuszeni do tego, by publicznie się go wyrzec. - Obecnie nawet proste komunikowanie się z moją rodziną jest bardzo utrudnione. Służby podsłuchują wszystkie ich rozmowy telefoniczne, sprawdzają numery IP, śledzą każdy ruch mojej rodziny - dodaje Enes.

