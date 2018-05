Była gwałcona, zabiła w obronie własnej. Teraz została skazana na śmierć

Każdy, kto spędza święta z rodziną, wie, że gotowanie dla kilkunastu osób to prawdziwe wyzwanie. U nas to jest czas przygotowań do komunii, co wielu spędza sen z powiek, ale nawet największa tegoroczna komunia w Polsce - a niektóre są imponujące - to jednak kameralne wydarzenie w porównaniu z tym co czeka Brytyjczyków, a zwłaszcza rodzinę Windsorów. Bo tam trzeba będzie w sobotę przygotować obiad na 600 osób. Królewscy kucharze pracują nad tym już od miesięcy, a zostało im już tylko pięć dni. Materiał "Faktów o świecie" TVN24 BiS.

