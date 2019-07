Wyspa Komodo chce uratować swoje warany. Władze planują zamknięcie wyspy dla turystów

Do 2035 roku krajowe połączenia lotnicze mają być zbyteczne - tego chce niemiecka partia Zielonych. Obecnie aż 43 procent wszystkich lotów startujących z niemieckich lotnisk to połączenia krajowe lub do krajów sąsiednich. Samoloty w dużym stopniu odpowiadają za efekt cieplarniany, więc Zieloni chcą, by pasażerowie przesiedli się do pociągów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

