Wybory w Turyngii. CDU ustąpiła Lewicy i Alternatywie dla Niemiec

Skrajna lewica wygrywa. Skrajna prawica znajduje się tuż za nią. Tak wyglądają wyniki wyborów w Turyngii we wschodnich Niemczech. Pierwsze miejsce zajęła partia, która chce między innymi wyjścia Niemiec z NATO. Na drugim miejscu uplasowała się otwarcie antyislamska Alternatywa dla Niemiec, która uznawana jest za partię rasistowską i ksenofobiczną. Eksperci zwracają uwagę na to, że jej sukces nie polega na przyciąganiu ekstremistów. Największe poparcie zapewniają jej ludzie, którzy nigdy nie głosowali, albo którzy zawiedli się na dotychczasowych elitach. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

"CDU stałaby się zbędna". Chadecy wykluczają koalicję z Lewicą i AfD Chadecy w Turyngii, którzy ponieśli dotkliwą porażkę w niedzielnych wyborach landowych,... Trzydzieści lat po upadku Muru Berlińskiego pierwsze historyczne zwycięstwo odnosi postkomunistyczna Lewica, partia Die Linke. Tuż za skrajną lewicą plasuje się skrajna prawica, czyli Alternatywa dla Niemiec (AfD). Większość wyborców uznała, że nie czas na półśrodki. Jedna skrajność napędzała drugą.

W wyborach do parlamentu landu Turyngia Die Linke dostało 31 procent głosów, AfD 23 procent, a CDU Angeli Merkel jedynie 21 procent. Po raz pierwszy w historii Niemiec dwie partie z krańców politycznego spektrum zdobyły łącznie większość głosów.

- W całej historii Niemiec umiarkowani politycy nigdy nie ponieśli tak dotkliwej porażki. To nie jest kwestia tylko Turyngii. Tego nie może zignorować rząd w Berlinie - uważa Mike Mohring, polityk CDU.

Die Linke to partia wschodnio-niemieckich postkomunistów i radykalnych socjalistów z zachodu kraju. Dwa lata temu postulowała o likwidację NATO, nie potępia Rosji za aneksję Krymu. Co nietypowe dla partii lewicowych, część jej członków głosi hasła antyimigranckie, bo te - zwłaszcza na wschodzie Niemiec - padają na podatny grunt.

- Pewnego dnia będziemy mniejszością. Mówię to od 2015 roku. Jest coraz gorzej. Twierdzą, że jest ich coraz mniej, ale w rzeczywistości każdego dnia ich tu przybywa. To musi się zmienić. Ludzie, którzy są bezużyteczni i sporo nas kosztują, muszą stąd wyjechać - takie opinie obywateli Niemiec, nie są wcale rzadkością.

Tacy wyborcy w przeważającej większości oddają jednak głosy na AfD. Skrajna prawica potwierdziła, że na terenach byłego NRD jest prawdziwą potęgą.

"Antysemityzm to nie jest problem Żydów"

"Żydowskie dziedzictwo jest częścią niemieckiej tożsamości" Należy występować przeciwko antysemityzmowi, niezależnie od tego, czy jest umotywowany prawicowym... - Rosną we wschodnich Niemczech nastroje wrogości wobec obcego, nastroje rasistowskie, nastroje antysemickie, antymuzułmańskie. Czwarty taki charakterystyczny element to jest rewizja historii Niemiec, czyli to, przed czym akurat my Polacy powinniśmy mieć obawy - uważa profesor Arkadiusz Stempin z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz uniwersytetu we Fryburgu.

Przed groźnymi konsekwencjami skrajnych postaw przestrzega Światowy Kongres Żydów, który wręczył kanclerz Angeli Merkel nagrodę Theodora Herzla. Trafia ona do osób, które "działają na rzecz bezpiecznego i tolerancyjnego świata dla narodu żydowskiego".

- Antysemityzm to nie jest problem Żydów. To problem Niemiec. Musimy być zjednoczeni w w walce przeciwko antysemityzmowi, rasizmowi, islamofobii, ksenofobii i homofobii - apeluje Ronald S. Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów.

Merkel, odbierając nagrodę, przypomniała niedawny atak na synagogę w Halle we wschodnich Niemczech. 9 października uzbrojony neonazista zabił dwie osoby i ranił kolejne dwie. Zamach transmitował na żywo w internecie.

- Antysemityzm w Niemczech nadal podnosi swoja głowę, a ostatnie wydarzenia, nie tylko te z Halle, muszą nas głęboko martwić - powiedziała Angela Merkel.

Według Merkel - żydowskie dziedzictwo jest częścią niemieckiej tożsamości, a bezpieczeństwo Izraela niemiecką racją stanu.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS