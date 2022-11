We wtorek wybory do Kongresu USA. "Nadciąga czerwona, republikańska fala"

Aż czterech prezydentów - trzech byłych i jeden obecny - przez cały weekend wspierało kandydatów w wyborach do amerykańskiego Kongresu. Stawka jest wysoka, bo republikanie i demokraci rywalizują o władzę na Kapitolu. Według sondaży szanse tych drugich na utrzymanie większości maleją, rosną za to obawy części Amerykanów o skutki prawdopodobnego triumfu partii Donalda Trumpa. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

USA przekażą Ukrainie pakiet pomocy wart 400 milionów dolarów Straty Rosjan na froncie są ogromne. Pentagon przekaże Ukrainie pakiet pomocy wart 400 milionów... Dzień przed wyborami do Kongresu republikańscy i demokratyczni kandydaci po raz ostatni próbowali przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców. W większości stawiali na strategie: jeśli wybierzesz tych drugich, będzie tylko gorzej.

- Niech to do nich dotrze. Nie będziemy socjalistycznym krajem rządzonym przez szaleńców, nie damy wam zniszczyć Ameryki - mówił Marco Rubio, senator z Partii Republikańskiej.

- Jeśli republikanom uda się odnieść sukces, to nic już tego nie powstrzyma ich polityki kłamstwa, zastraszania i dzielenia ludzi - alarmowała z kolei Kathy Hochul, gubernator Nowego Jorku z Partii Demokratycznej.

Obama i Biden na jednej scenie

Na ostatniej prostej kandydatów wspierają najważniejsze osoby w państwie. W kampanię demokratów zaangażowało się dwóch byłych prezydentów i jeden obecny.

- Znam wielu senatorów, wielu z nich lubię , ale nie znam nikogo, kto moim zdaniem lepiej wykonuje swoją pracę niż Catherine Cortez Masto - przekonywał w niedzielę Bill Clinton, wspierając tym samym demokratyczną kandydatkę do Senatu. W tym sam czasie Joe Biden przemawiał na jednej scenie z demokratyczną gubernator Nowego Jorku - bastionu demokratów. - Sondaże mówią, że 76 procent Amerykanów martwi się o utrzymanie naszej demokracji. To jest moment, by ją obronić. To moment, by wybrać demokrację - zaapelował urzędujący prezydent.

Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się w Pensylwanii, gdzie na scenę wyszedł ramię w ramię z Barackiem Obamą. Tam także przemówienia przywódców zdominowały zagrożenia dla demokracji, jakie ich zdaniem niosą rządy republikanów. - Pamiętamy to z historii, widzieliśmy to na całym świecie. Kiedy demokracja odchodzi, ludziom dzieje się krzywda. To nie jest abstrakcja - ostrzegł Barack Obama.

Tego samego dnia, po drugiej stronie tego samego stanu, można było usłyszeć nieco inną retorykę. - Obama i Biden też zorganizowali tu sobie wiec, ale nikt się nie pojawił. Mówili, że przyszło ponad 5000 osób. Nie prawda. Przyszło może 200 - stwierdził były prezydent USA Donald Trump.

Obok Georgii i Nevady - Pensylwania to jeden z trzech kluczowych stanów, które zadecydują o tym, czy demokraci utrzymają swoją minimalną większość w Senacie. - Prawdopodobnie nadciąga czerwona, republikańska fala, bo wiele czynników działa na niekorzyść demokratów - uważa Chris Tuttle z think tanku Council on Foreign Relations.

Nowa Izba Reprezentantów

8 listopada Amerykanie zdecydują, kto obejmie 35 ze 100 mandatów w Senacie i wszystkie 435 mandatów w Izbie Reprezentantów. Oprócz tego głosujący wybiorą kluczowych przedstawicieli władz lokalnych, między innymi gubernatorów i prokuratorów generalnych.

- Partia, która kontroluje Biały Dom, często, jeśli nie zazwyczaj, przegrywa w wyborach w połowie kadencji prezydenta - zauważa Steve Phillips, komentator polityczny.

Trzecia kadencja Xi Jinpinga. "Na szczytach władzy pojawiają się głosy sprzeciwu" Kiedy dekadę temu obejmował władzę, był nazywany "wujkiem Xi". Zachód miał nadzieję, że będzie... Sondaże sugerują, że demokraci mogą stracić większość w Izbie Reprezentantów. W tej sytuacji, nawet jeżeli utrzymają kontrolę nad Senatem, przegłosowanie proponowanych przez nich ustaw w Kongresie będzie trudne, o ile nie niemożliwe. - Partia prezydenta rzeczywiście nie radzi sobie zbyt dobrze. Największe zarzuty wobec niej dotyczą problemów gospodarczych, z jakimi zmaga się kraj - wyjaśnia Christina Ladam z University of Nevada.

Spadek popularności Bidena

Według ostatnich sondaży poparcie dla Joe Bidena spadło do 40 procent i to właśnie w nim republikańscy wyborcy widzą winnego rosnących kosztów życia, widma recesji i wzrostu przestępczości, z jaką kraj zmaga się po pandemii COVID-19.

- Ameryka idzie w zdecydowanie złym kierunku. Przestępczość rośnie. Inflacja szaleje - mówi jedna z kobiet.

Dla demokratycznych wyborców - Joe Biden i jego partia to jednak ostoja demokracji, która zostanie podważona, o ile nie kompletnie zniszczona, jak tylko republikanie ponownie dojdą do władzy w Kongresie. - Demokraci stoją w obronie prawdy, a Partia Republikańska poszła drogą teorii spiskowych i kłamstw. To smutne - jest zdania jeden z wyborców.

Prawie 200 republikańskich kandydatów w tych wyborach rozpowszechniało kłamstwo Donalda Trumpa o skradzionym głosowaniu w 2020 roku, gdy ubiegał się o reelekcję. Teraz ci sami ludzie, którzy utrzymują, że amerykański system wyborczy fałszuje wyniki, ubiegają się o stanowiska, które zapewnią im władzę nad tym systemem.

Autor: Angelika Maj / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS