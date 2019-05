Europejskie wybory w cieniu złych nastrojów. Sondaż: Unia może się rozpaść

- To jest bardzo wstrząsający film i bardzo potrzebny - ocenił europoseł PO Michał Boni w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS, mówiąc o filmie "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich, filmie dokumentalnym o pedofilii w Kościele. - Wydaję mi się, że jest to film, który nas porusza, że on zmienia nasze myślenie. Nie sądzę, żeby on zmieniał cokolwiek w religijności osób, które są religijne. Bo to nie jest kwestia ataku na religię, tylko to jest kwestia Kościoła jako instytucji - stwierdził.

