Jedenastomilionowe miasto objęte kwarantanną. Wuhan "wygląda jak więzienie"

Wuhan to miasto, które jest sześć razy większe od Warszawy. Jedno z największych miast w Chinach, ale od kilku dni to wręcz "miasto duchów". Bo to właśnie w Wuhan wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Władze podjęły decyzję o objęciu miasta kwarantanną. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Zakorkowane kiedyś obwodnice, dziś świecą pustkami. Mieszkańcy starają się nie wychodzić ze swoich domów, więc na ulicach nie spotka się wielu osób.

To właśnie w Wuhan wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, dlatego miasto zostało objęte kwarantanną i odcięte od świata. Nie można ani z niego wyjechać, ani wjechać.

- Rząd podjął niezbędne działania, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Poddano kwarantannie miasto, z którego on pochodzi. Niestety zrobiono to za późno, bo wiele osób zdążyło już wyjechać z Wuhan - mówi Marissa Lindsay.

- Ostatni raz wyszliśmy z domu jakieś dwa dni temu. Nie wychodzimy, bo wiemy, że dzięki temu będziemy bezpieczni i możemy się martwić nieco mniej - dodaje Siu Mingto.

Relacja z Wuhan

Koronawirus. Co o nim wiemy?

Opisują między innymi sytuację w ich okolicy, a przede wszystkim codzienne życie. - Moja okolica, moje sąsiedztwo wygląda jak więzienie - mówi Siu w jednym z nagrań.

Autorzy w filmie opowiadają też o zaopatrzeniu sklepów spożywczych.

- Krążą plotki, że w Wuhan może zabraknąć jedzenia, ale to kłamstwo. Tutejszy supermarket jest bardzo dobrze zaopatrzony. Nie martwimy się o jedzenie. Kupujemy tak dużo, jak możemy, żeby ograniczyć ilość naszych wyjść z domu. Pierwszego dnia panowała tu ogromna panika, ludzie wykupili prawie wszystko. Ale bardzo szybko sklepy uzupełniły braki produktów. Jedynym problemem jest brak komunikacji miejskiej - autobusy, taksówki, pociągi w Wuhan od kilku dni nie jeżdżą. Nawet nie możemy wyjechać na ulice swoimi samochodami - mówi Marissa.

Jak zapewnił jeden pracownik sklepu, wiele osób robi zapasy, nie ma jednak żadnych kłótni i awantur, wszystko przebiega spokojnie. Do najpopularniejszych towarów zalicza: warzywa, mięso, produkty o długim okresie przydatności oraz środki do dezynfekcji.

W mieście ruszyła także budowa dwóch specjalnych szpitali dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Pierwszy ma być gotowy już w poniedziałek, drugi za dwa tygodnie.

Autor: Milena Bobrowska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS