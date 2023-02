Tak wygląda rzeczywistość na froncie w Bachmucie

Nad rzeką biegnącą wzdłuż granicy Brazylii i Boliwii zgromadziło się nawet sto tysięcy żółwic z małymi. Ten coroczny rytuał to niesamowity widok. Ten widok jest niezwykły, podobnie jak niezwykła jest walka tych maluchów o to, by przetrwać. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

