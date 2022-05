Medycy we wschodniej Ukrainie pracują nawet na linii frontu. Nie poddają się

Jak ochronić prawo Amerykanek do aborcji? To pytanie stawiają sobie nie tylko aktywistki, ale też Partia Demokratyczna. Joe Biden rozważa specjalne rozporządzenia - a Demokraci w Kongresie chcą zagwarantować to prawo przez odpowiednie ustawodawstwo. Do działań już przystępują władze niektórych stanów. Jednocześnie rośnie obawa, że jeśli Sąd Najwyższy na poziomie krajowym uchyli ochronę prawną dla przerywania ciąży - to będzie to oznaczać ogromne zagrożenie dla kobiet, których życie i zdrowie jest przez ciążę zagrożone. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»