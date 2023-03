Wódka "Putinka", pancerny pociąg, tajna sieć torów kolejowych. Dziennikarze prześwietlili majątek Putina

Do koronacji króla Karola zostało nieco ponad 2 miesiące. Tego dnia monarcha symbolicznie, ale i dosłownie, zasiądzie na brytyjskim tronie. A to oznacza, że tron trzeba przygotować. Ten konkretny - dębowy - liczy sobie 700 lat. Trwają już prace konserwatorskie, by nadać tronowi maksymalną świetność. A to nie jest łatwe, za sprawą "graffiti". Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»