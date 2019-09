Globalne ocieplenie częścią codzienności. Lodowiec z Mont Blanc zagraża mieszkańcom

Życie tu, to ciągła walka o jedzenie, wodę, czy miejsce do spania - tak warunki w obozie na greckiej wyspie Lesbos opisują mieszkający tam od miesięcy uchodźcy. Wyspa od kilku miesięcy walczy z nową, potężną falą migracji. Rozpoczęła się właśnie akcja przewożenia 1500 ubiegających się o azyl imigrantów z wysp na kontynent. Ale do kraju wciąż przybywają nowi. Aż połowa z 63 tysięcy imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy w tym roku dotarli do Unii Europejskiej drogą morską, przybyła właśnie do Grecji. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»