12 sierpnia 2019, 20:09

Richard Gere apeluje o przyjęcie migrantów

Słynny aktor i społecznik Richard Gere apeluje do Włoch o przyjęcie migrantów, którzy znajdują się na pokładzie statku jednej z organizacji humanitarnych. Wicepremier Salvini nie zgadza się i odpowiada aktorowi, by sam wziął ich na pokład swojego odrzutowca, a potem ulokował w swoich willach. Sprawa migrantów jest we Włoszech niebywale polityczna. Na razie Salvini wychodzi na swoim ostrym sprzeciwie doskonale. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.