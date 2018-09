Za siedzenie i jedzenie grozi mandat. Tak chcą nauczyć turystów manier

Ostrzeżenie dla tych, którzy wybierają się do Florencji. Władze miasta wprowadziły tam dość nietypowy zakaz. W ścisłym historycznym centrum Florencji nie można już usiąść na chodnikach, schodach, progach domów, by na przykład coś zjeść. W najbardziej obleganych przez turystów miejscach jeść można, ale tylko kiedy się idzie.

Oglądaj "Fakty o Świecie" od poniedziałku do piątku o 20:20 w TVN24 BiS

Chcesz zjeść kawałek pizzy w romantycznej Florencji? Musisz jeść w biegu, albo idąc. Tak mówi nowe prawo, które zabrania zatrzymywanie się i siadania z jedzeniem na schodach, chodnikach, na progach sklepów i lokali gastronomicznych, w pobliżu domów mieszkalnych i na krawężnikach.

Ten radykalny krok ma pomóc przywrócić dawny blask perle włoskiego renesansu. - Turyści są błogosławieństwem i przekleństwem dla Florencji i dla innych miast włoskich w sezonie turystycznym. Tam rzeczywiście nie ma gdzie wcisnąć szpilki - podkreśla Jacek Pałasiński z TVN24 BiS.

Zakaz obowiązuje w wybranych miejscach i w ściśle określonych porach. Każdy, kto go złamie, będzie musiał zapłacić grzywnę. Za zjedzenie lunchu niezgodnie z prawem grozi mandat w wysokości nawet 500 euro.

Nowe prawo to pomysł burmistrza Florencji. W internecie Dario Nardella tłumaczy, że chce w ten sposób nauczyć przyjezdnych dobrych manier.

"Turyści, którzy zachowują się tak, jak robiliby to u siebie w domu, zawsze są i będą naszymi najmilej widzianymi gośćmi, zwłaszcza jeśli chcą posmakować naszych specjałów gastronomicznych" - pisze na Twitterze Dario Nardella.

Wielka wyrwa w centrum Florencji. Ewakuacja, zagrożone zabytki Gigantyczna rozpadlina o długości 200 metrów i szerokości 7 metrów powstała w środę rano w centrum Florencji na nabrzeżu rzeki Arno, koło Ponte Vecchio i Galerii Uffizi. Lokalne władze informują o olbrzymich stratach. Zagrożone są zabytkowe budynki.

Pomysłów było więcej

To nie pierwszy tego typu pomysł Nardelli, o którym głośno jest w mediach. Rok temu, w porze obiadowej, polewano woda schody największych florenckich kościołów, a także pobliskie chodniki. Wszystko po to, by widok namiętnie wgryzających się w swoje kanapki turystów nie gryzł się z zabytkowa scenerią miasta.

- Schody świątyni nie są właściwym miejscem, żeby tam przesiadywać, jeść, pić i rozlewać piwo. Dla nich to, jak się traktuje ich kochane miasto, które jest zabytkowe, jest bardzo ważne i są na to uczuleni - uważa Aleksandra Leoncewicz, tłumaczka.

I tak Florencja dołączyła do innych europejskich miast, w których turyści muszą mieć się na baczności.

Inwazja turystów na włoskie kurorty. Mieszkańcy protestują i chcą ograniczeń Włochy kojarzą się z urokliwymi plażami, które niekiedy kuszą dzikością, śródziemnomorskim klimatem oraz z temperamentną kulturą Włochów. Nic więc w tym dziwnego, że Półwysep Apeniński przyciąga turystów. Jak się jednak okazuje, coraz częściej...

Autor: Marcin Masewicz / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS