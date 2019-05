"Widziałem jak lekarz używa tej samej strzykawki". Setki dzieci w Pakistanie zakażone HIV

Na południu Pakistanu tylko od początku kwietnia zdiagnozowano blisko siedemset przypadków zakażenia wirusem HIV. Zdecydowana większość zakażonych to dzieci w wieku od dwóch do dwunastu lat. Pacjenci często są zakażani HIV przez użycie brudnych strzykawek i igieł oraz poprzez podanie w czasie transfuzji zakażonej krwi. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Życie w Pakistanie jest bardzo trudne - nie ma bieżącej wody, kanalizacji i prądu. Jest bieda. Gdy któreś z dzieci zachoruje, ma gorączkę, to trudno znaleźć pomoc. Trzeba jechać do miasta, do jednej z małych, prywatnych klinik.

- Lekarz przepisał mu paracetamol na zbicie gorączki. Poszliśmy do innego lekarza, który przebadał całą naszą rodzinę i stwierdził, że syn ma HIV - opowiada Rehmana Bibi, matka chłopca zakażonego wirusem HIV.

Na południu Pakistanu, w mieście Ratodero i w okolicach, tylko od początku kwietnia zdiagnozowano blisko siedemset przypadków zakażenia wirusem HIV. Zdecydowana większość zakażonych to dzieci w wieku od dwóch do dwunastu lat.

Zakażone dzieci

- W dniu, gdy zdiagnozowano u mojego syna HIV, płakaliśmy z rozpaczy. Nie przespałam wielu nocy. Chciałabym, żeby moje dziecko znowu było zdrowe. Ma tylko 10 lat. Nic dziwnego, że nam to złamało serce - opowiada Rehmana Bibi, matka dziecka zakażonego HIV.

Większość pacjentów została zakażona HIV przez użycie brudnych strzykawek i igieł oraz poprzez podanie w czasie transfuzji zakażonej krwi.

W Pakistanie powszechne jest przekonanie, że leki wstrzykiwane domięśniowo są skuteczniejsze niż leki podawane w formie doustnych tabletek.

Nawet władze Pakistanu otwarcie przyznają, że wielokrotne używanie igieł i strzykawek jest powszechne. Zdarza się też, że zużyte strzykawki są ponownie pakowane i sprzedawane jako nowe.

"Wściekłość"

- Chodziłem do szkoły, umiem czytać i wiem co to za choroba. Najpierw wpadłem we wściekłość. Nie potrafiłem sobie wyobrazić, że moja córeczka będzie na coś takiego chorować. Nie wierzyłem lekarzowi. Pytałem, jak to możliwe, że ma HIV - mówi Husain Shah, ojciec zakażonej HIV dziewczynki.

W Pakistanie wciąż wysoki odsetek mieszkańców nie umie czytać. Wielu rodziców nie wie, czym dokładnie jest choroba, czym HIV różni się od AIDS i jak dochodzi do zakażenia. Na prowincji brakuje odpowiedniej opieki medycznej. Często jeden lekarz przyjmuje kilkudziesięciu, a nawet stu pacjentów dziennie. By skrócić wizytę używa jednej igły i jednej strzykawki.

- Zamiast na jedzenie, wszystkie pieniądze wydaliśmy na leki. Widziałem jak lekarz używał tej samej strzykawki u pięćdziesięciorga dzieci - mówi Imtiaz Ali, ojciec dzieci zakażonych HIV.

Zatrzymanie

Pod koniec kwietnia pakistańska policja zatrzymała doktora Muzaffara Ghanghro, który ma być odpowiedzialny za zakażenie wirusem HIV ponad 120 osób w ciągu zaledwie kilku tygodni. Lekarz został oskarżony o próbę nieumyślnego spowodowania śmierci oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Ten lekarz jest tylko kozłem ofiarnym, który ma być odpowiedzialny za wywołanie kryzysu w całym regionie. A przecież w jego klinice nie znaleziono żadnych skażonych igieł czy strzykawek" - mówi w rozmowie z CNN Athar Abbas Solangi, pełnomocnik doktora Muzaffara Ghanghro.

Pakistan to pod względem liczby ludności szósty kraj na świecie. Żyje tu dwieście pięć milionów osób. Według oficjalnych danych wirusem HIV jest zakażonych około stu pięćdziesięciu tysięcy.

- Od rana przebadaliśmy 34 osoby. U dwóch wynik był pozytywny. Odesłaliśmy ich do specjalistów. Dzieci powinny trafić do szpitala - mówi dr Badardin Channa, lekarz w szpitalu w Ratodero.

- To czubek góry lodowej. Sam zgłosiłem wiele przypadków. Według mnie to nie są setki, to tysiące chorych - mówi lekarz Imran Akbar Arbani.

Do Pakistanu przyleciała już delegacja ze Światowej Organizacji Zdrowia, która ma sprawdzić, co jest przyczyną wybuchu epidemii i jak skutecznie ją powstrzymać. Przy tak dużej liczbie mieszkańców i przy tak niskim poziomie higieny ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest bardzo wysokie.

Autor: Joanna Stempień / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS