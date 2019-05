Przymusowe przeprowadzki na Wyspach. "Nie wygramy tej wojny"

Zmiany klimatyczne dotykają cały świat. Polskę też, stąd ta susza Majówka będzie chłodna, ale to wcale nie dowód na oziębienie klimatu. Wiele anomalii pogodowych...

Niektórzy mieszkańcy brytyjskich wybrzeży będą musieli się pożegnać z malowniczym widokiem na morze. Ich domy w ciągu kilkudziesięciu lat mogą znaleźć się pod wodą. Z powodu zmian klimatu.

Brytyjskie władze, w tym rządowa Agencja Ochrony Środowiska, uważają, że już za późno na ratowanie niektórych nadbrzeżnych miejscowości. Mieszkańców czeka przymusowa przeprowadzka. Zagrożonych powodzią lub erozją ziemi już teraz jest 379 tysięcy domów.

- Mamy do czynienia z coraz bardziej intensywnymi opadami deszczu i wzrostem poziomu mórz. Nie wygramy tej wojny, budując coraz wyższe wały przeciwpowodziowe. Musimy przejść z defensywy do przystosowywania się do zmian klimatu - przekonuje Emma Howard-Boyd z Agencji Ochrony Środowiska w Wielkiej Brytanii.

- Musimy przestać wznosić budynki w miejscach narażonych na podtopienia, ale też zwiększyć ochronę tych, które już się tam znajdują. Pora też pomyśleć o przymusowych przesiedleniach. To są podstawowe działania, które musimy wdrożyć - dodaje Bob Ward, ekspert do spraw zmian klimatu.

Specjaliści szacują, że rząd na te podstawowe działania powinien przeznaczać rocznie miliard funtów. Ich zdaniem wydatki są nieuniknione, bo zgodnie z przewidywaniami poziom morza wzrośnie o metr do 2100 roku. Gdyby to samo stało się na Florydzie, pod wodą znalazłoby się Miami. Wzrost poziomu oceanu o 1,5 metra to już potężne zagrożenie. Dla ponad 1,2 miliona ludzi.

"Ta wyspa zniknie"

Na wysepkach położonych nad zatoką Bengalską w Indiach już nie da się mieszkać. A na razie mowa o średniorocznym wzrośnie poziomu oceanów o nieco ponad milimetr.

- Nasz dom został zalany trzykrotnie. Przenieśliśmy się niedawno w głąb lądu - mówi mieszkanka Ghoramara, wyspy nad Zatoką Bengalską.

- Ta wyspa zniknie, jeśli poziom wody podniesie się o metr. Musimy zacząć planować co robić z mieszkającymi tu ludźmi. Potrzebujemy rozwiązań na poziomie rządowym - dodaje Suruchi Bhadwal z Centrum Badań nad Środowiskiem w instytucie badawczym TERI.

Takich rozwiązań nie brakuje w Holandii. To najbardziej narażony na zalanie europejski kraj. Rząd na ochronę przeciwpowodziową wydaje tam rocznie miliard euro. Ostatnią ogromną inwestycją była ruchoma zapora wodna chroniąca 1,5 miliona ludności Rotterdamu i jego okolic.

