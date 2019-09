Rybka kosztująca grosze przeszła drogą operację

Na początku ubiegłego tygodnia w szpitalu w Teheranie zmarła Sahar Khodayari. Kobieta podpaliła się pod budynkiem sądu, gdzie miała odpowiedzieć za to, że próbowała dostać się na mecz na stadionie przebrana za mężczyznę. Sahar Khodayari stała się symbolem dla irańskich kobiet, które chcą mieć takie same prawa jak mężczyźni, w tym prawo do oglądania meczy na stadionie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

