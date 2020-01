Jedzenie owadów. Niegdyś z głodu, dziś dla dobra planety

Za 10 lat już co drugi Amerykanin będzie otyły - to najnowsze prognozy oparte na badaniach trybu życia w tym kraju. Jeżeli państwo nie włączy się w propagowanie zdrowszych nawyków, zwiększy się też odsetek osób z tak zwaną otyłością olbrzymią i to nawet do jednej czwartej społeczeństwa. A to oznacza więcej chorych między innymi na cukrzycę, nadciśnienie, nowotwory, a także to, że ludzie średnio będą po prostu żyli krócej. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

