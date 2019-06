13 czerwca 2019, 20:19

Wielka Brytania zapowiada zieloną rewolucję. "Do 2050 roku będziemy zeroemisyjni"

Theresa May zapowiedziała, że Wielka Brytania osiągnie zerową emisję netto gazów cieplarnianych do roku 2050. W skrócie premier chce, by Zjednoczone Królestwo ograniczyło prawie do zera emisję dwutlenku węgla, a to, co mimo tych starań zostanie, będzie wchłonięte na przykład przez specjalne systemy.