We Francji bieda. Wielu Francuzów nie stać na trzy posiłki dziennie

Japonia kontra reszta świata. Stawka - przyszłość wielorybów i wielkie pieniądze. Tokio chce zniesienia zakazu komercyjnego połowu wielorybów. Japończycy istniejący zakaz obchodzą, ale chcą, by po prostu przestał obowiązywać. Twierdzą, że populacja wielorybów na tyle się odrodziła, że spokojnie można wrócić do polowań. W oczach innych państw polowanie na wieloryby to regularna rzeź, która wymaga nawet wzmocnienia zakazów. Do tego rząd w Tokio oskarżany jest o to, że wykorzystuje swoją potęgę gospodarczą do wymuszenia zgody na mniejszych państwach. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

