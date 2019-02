"Bez noża przetrwasz na tych ulicach najwyżej dwa dni". Władze Wielkiej Brytanii chcą rozprawić się z nożownikami

Bez noża przetrwasz na tych ulicach najwyżej dwa dni, tak mówią członkowie londyńskich gangów, którzy sami są uzbrojeni. Nie tylko oni. Przemoc z wykorzystaniem noży jest w Anglii i Walii dramatycznym problemem, a ostatni czas przynosi niechlubne rekordy. Władze przygotowują nowe przepisy, które mają objąć osoby od 12. roku życia w górę. Wśród pomysłów jest karanie nawet tych, którzy nie mieli w ręki noża, ale mieli związek z takim atakiem, oraz odcinanie winnych od mediów społecznościowych, by znowu nie wpadli w jakąś awanturę. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Atak nożownika w szpitalu, 98-letni pacjent zraniony 30 razy. 84-letni napastnik z zarzutami 84-letni pacjent zaatakował nożem dwóch innych pacjentów leżących razem z nim w jednej z sal... Ataki nożowników to na Wyspach prawdziwa zmora. Na opisanie liczby tych ataków nie wystarczy już słowo "alarmująca". W samym Londynie każdego dnia dochodzi do 40 przestępstw z użyciem ostrych narzędzi i noży. Ostatnią śmiertelną ofiarą takiego ataku jest 17-latek, który we wtorek został zadźgany na śmierć w północnym Londynie.

Ofiary i atakujący najczęściej mają po kilkanaście lat. Brytyjskie władze nie potrafią ani zrozumieć, ani skutecznie zapobiegać takim działaniom nastolatków. Jak wynika ze słów członków jednego z londyńskich gangów - młodzi przestępcy tłumaczą się głównie brakiem perspektyw, pieniędzy, nadziei i poczucia bezpieczeństwa.

- My nie wybraliśmy takiego życia. Nie będę mówił o tym, co mi się przytrafiło, ale ja nie chciałem tego robić. Po prostu musiałem. Inaczej zginąłbym w ciągu dwóch dni - tłumaczy jeden z napastników.

"Najważniejsze, by nie weszli na drogę przestępstwa"

Zaatakował przechodniów nożem. Policja zidentyfikowała napastnika Uzbrojony w nóż mężczyzna ranił w Melbourne na południu Australii trzy osoby, z czego jedną... Minister spraw wewnętrznych, odpowiedzialny za bezpieczeństwo na ulicach brytyjskich miast, daje policji nowe narzędzia do przeciwdziałania zagrożeniom.

Podejrzani członkowie gangów będą mogli być zatrzymywani prewencyjnie. Podobnie jak 12-latkowie, podejrzani o noszenie przy sobie noży. Monitorowane będą poczynania podejrzanych w internecie. Mogą być na nich nawet nakładane zakazy opuszczania domów wieczorami i w nocy, a także zakazy poruszania się po wyznaczonych dzielnicach.

- Specjalne grupy będą pomagać młodym ludziom wydostać się z gangów, ale najważniejsze, by nie weszli na drogę przestępstwa. Muszą mieć świadomość tego, czym może się dla nich skończyć chodzenie po ulicy z nożem - tłumaczy Sajid Javid, minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii.

Nowe przepisy mają umożliwić policji skuteczniejsze przeciwdziałanie przestępstwom, ale część komentatorów i ekspertów obawia się, że to zbyt niewiele i zbyt późno, by powstrzymać falę przemocy.

Autor: Maciej Woroch / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS