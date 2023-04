W taki sposób bogaci Rosjanie obchodzą unijne sankcje

Rosjanom trudniej będzie ukryć się przed powołaniem do wojska. Kreml uszczelnia system i dokument nie będzie musiał być już dostarczony do rąk własnych. Rosyjska armia nadal bazuje na ochotnikach, ale według informacji brytyjskiego wywiadu - dąży do rekrutacji kolejnych 400 tysięcy żołnierzy. Moskwa robi wszystko, by uniknąć odgórnej mobilizacji, która bardzo by się Rosjanom nie spodobała. W mediach pojawiają się propagandowe reklamy służby na kontrakcie i bazują na najprostszych instynktach - jeśli jesteś prawdziwym mężczyzną, idź do wojska. Ani śladu w nich o zabijaniu, śmierci cywilów, wdowach i sierotach. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»