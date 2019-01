Sudan Południowy: dzieci zmuszane do zabijania i gwałtów

Kiedy politycy kłócą się o kształt umowy, Brytyjczycy obawiają się o to co nastąpi już za 59 dni. Czy ceny w sklepach automatycznie wzrosną? Czy zabraknie leków? Czy mieszkający na Wyspach Polacy mogą spać spokojnie, a może powinni się pakować? Niepewność to największy problem na Wyspach. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

