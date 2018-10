Robot patroluje ulice Nowego Jorku. Są wątpliwości - co jeszcze rejestruje?

Dziennikarz "The Washington Post" miał zostać w saudyjskim konsulacie w Stambule brutalnie okaleczony i zamordowany. Wiemy to dzięki tureckim śledczym, którzy w rozmowie z "The New York Times" opisują ze szczegółami, co wydarzyło się po tym, jak drzwi konsulatu przekroczył Dżamal Chaszodżdżi. Na miejscu czekał na niego szwadron śmierci. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo wrócił już ze specjalnej misji w Arabii Saudyjskiej i Turcji, i twierdzi, że Saudyjczycy potrzebują jeszcze kilku dni, by wyjaśnić co tak naprawdę się stało. Tymczasem przedstawiciele kolejnych krajów odwołują udział w "Davos na pustyni" - ogromnym forum ekonomicznym, które już za kilka dni rozpocznie się w Rijadzie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»